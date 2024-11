Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 42 milhões Sorteio será realizado em São Paulo às 20h; apostas podem ser feitas até as 19h horário de Brasília Economia|Do R7, em Brasília 19/10/2024 - 13h20 (Atualizado em 19/10/2024 - 13h22 ) twitter

Prêmio acumulado é de R$ 42 milhões Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.787 da Mega-Sena serão sorteadas às 20h (horário de Brasília), em São Paulo. O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. O prêmio está acumulado em R$ 42 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

Para concorrer, basta marcar de seis a 15 números no volante. Há ainda a opção de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

Sorteio anterior

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena no sorteio realizado na última quarta-feira (16), em São Paulo. Excepcionalmente, o sorteio da Mega-Sena foi realizado nesta quarta-feira, por causa do feriado de 12 de outubro e de adequação do calendário. Os sorteios são tradicionalmente realizados terças, quintas e sábados. O concurso 2.786 teve os seguintes números sorteados: 06 - 11 - 17 - 20 - 40 - 51.

‌



Os 5 acertos tiveram 71 apostas ganhadoras, com R$ 54.038,72 de prêmio para cada uma. Já os 4 acertos registraram 5.135 vencedores, que vão receber R$ 1.067,39 cada um.