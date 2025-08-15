Ninguém acerta as seis dezenas, e Mega-Sena vai a R$ 55 milhões; veja os números sorteados As apostas podem ser feitas até as 19h no dia do sorteio, em lotéricas, na internet ou no aplicativo da Caixa Economia|Do R7 14/08/2025 - 21h03 (Atualizado em 14/08/2025 - 21h03 ) twitter

Aposta simples da Mega-Sena custa R$ 6 CAIO ROCHA/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO - 08.07.2025

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteada nesta quinta-feira (14), em São Paulo. O prêmio ficou acumulado e poderá pagar R$ 55 milhões no próximo sorteio, no sábado (16).

O concurso 2.901 teve os seguintes números sorteados: 02 - 20 - 28 - 38 - 44 - 47.

Os 5 acertos tiveram 38 apostas ganhadoras, que receberão R$ 59.141,96 cada. Já os 4 acertos registraram 3.111 vencedores, com prêmio de R$ 1.190,77 para cada.

Para concorrer à chance de se tornar milionário, basta ir a uma casa lotérica até as 19h do dia do sorteio e marcar de seis a 15 números no volante. Há ainda a opção de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

Cada jogo de seis números custa R$ 6. Quanto mais números o apostador marcar, maior o preço da aposta e maiores são as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. Outra opção é o Bolão Caixa, que permite fazer apostas em grupo.

