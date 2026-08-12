O Fim das brigas: 6 perguntas que evitam o divórcio Descubra os combinados financeiros essenciais para blindar sua relação e transformar os boletos em parceria

Muitas vezes, o problema não é quanto o casal ganha, mas o quanto consegue conversar sobre dinheiro Reprodução/Canal Fabio Shius

No cenário econômico atual de 2026, o romantismo de juntar as escovas de dente esbarra rapidamente na fatura do cartão de crédito. A velha desculpa de “vamos ver como fica” é o que transforma o dinheiro em motivo de mágoa e desconfiança dentro de casa. E o grande erro da maioria das pessoas não é a falta de dinheiro, mas sim a total ausência de conversas sobre o assunto.

Quando a Cheila e eu decidimos morar juntos, escolhemos o porão da casa da minha mãe só para economizar o aluguel. Não tivemos festa, herança ou terreno da família; apenas um carro com 15 anos de uso.

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Um ano depois, demos R$50 de entrada em um apartamento de leilão da Caixa. Porém, o que quase nos separou não foi o saldo bancário baixo, mas sim nossos comportamentos financeiros completamente opostos.

Para que você não viva esse sufoco, pare de adiar o assunto e aprenda a ser amigo do dinheiro, estruturei as questões definitivas para colocar na mesa hoje mesmo, permitindo que você organize a rota com clareza.

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Os pilares da vida financeira a dois:

Gastos inegociáveis x supérfluos: O que é um luxo descartável para você, pode ser essencial para a saúde mental do outro. Aprenda a identificar e negociar essas prioridades antes que as cobranças comecem.

O que é um luxo descartável para você, pode ser essencial para a saúde mental do outro. Aprenda a identificar e negociar essas prioridades antes que as cobranças comecem. A bagagem da infância e os sonhos: Ninguém nasce sabendo lidar com dinheiro, a gente aprende vendo nossos pais. Identificar as crenças do passado é o primeiro passo para deixar de julgar o parceiro e começar a alinhar os sonhos que cabem no orçamento.

Ninguém nasce sabendo lidar com dinheiro, a gente aprende vendo nossos pais. Identificar as crenças do passado é o primeiro passo para deixar de julgar o parceiro e começar a alinhar os sonhos que cabem no orçamento. A divisão real e o peso das dívidas: Manter financiamentos ou o nome sujo escondido gera uma quebra brutal de confiança. É preciso coragem para colocar tudo na mesa e decidir de forma estratégica quem cuida do operacional e como as contas serão divididas.

Saber o que perguntar é importante, mas o grande segredo é como conduzir essa conversa sem que ela vire uma lista fria de exigências.

Quer descobrir as 6 perguntas completas e o passo a passo para aplicar isso com seu parceiro(a) ainda nesta semana?

Transforme seu dinheiro em parceria de verdade; assista!

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