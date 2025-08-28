Operação Carbono Oculto: grupos do setor de combustíveis falam em ‘defesa da legalidade’ Bioenergia Brasil, ICL, Sindicom e Unica destacam importância da ação contra crime organizado no país Economia|Do R7, em Brasília 28/08/2025 - 11h42 (Atualizado em 28/08/2025 - 11h42 ) twitter

PF realiza Operação Carbono Oculto em prédio localizado na Avenida Faria Lima, principal centro financeiro do país Werther Santana/Estadão Conteúdo - 28.08.2025

A Bioenergia Brasil, o ICL (Instituto Combustível Legal), o Sindocom (Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes) e a Unica (União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia) manifestaram apoio irrestrito às autoridades responsáveis pela Operação Carbono Oculto.

Ela é considerada a maior operação já realizada no país contra a atuação do crime organizado no setor de combustíveis.

Em nota conjunta, as entidades parabenizaram o governo do estado de São Paulo, o Ministério Público, as polícias Federal, Civil e Militar, a Receita Federal e a Secretaria da Fazenda paulista pelo que chamaram de “firme atuação na defesa da legalidade, da livre concorrência e da sociedade”.

Para os representantes do setor, o enfrentamento de práticas ilícitas é decisivo para proteger consumidores, assegurar a arrecadação tributária, ampliar a confiança dos investidores e consolidar um ambiente de negócios transparente.

As entidades ressaltam que a operação complementa medidas já adotadas pelo governo paulista, como a responsabilidade solidária dos postos de combustíveis, reforçando a ordem e a segurança dos cidadãos.

O comunicado também enfatiza a relevância estratégica dos segmentos sucroenergético e de combustíveis para a economia brasileira, responsáveis pela geração de milhões de empregos, pela segurança energética e pela transição para uma matriz mais sustentável.

Como foi a operação

A megaoperação, deflagrada nesta quinta-feira (28), cumpre mandados de busca e apreensão em oito estados contra um esquema criminoso supostamente controlado pelo PCC (Primeiro Comando da Capital).

O Ministério Público de São Paulo estima que mais de R$ 7,6 bilhões tenham sido sonegados e identificou movimentações de cerca de R$ 52 bilhões em mil postos de combustíveis ligados aos investigados entre 2020 e 2024.

Mais de 350 alvos, incluindo pessoas físicas e jurídicas, são suspeitos de adulteração de combustíveis, crimes ambientais, lavagem de dinheiro e estelionato. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ingressou com ações cíveis para bloquear mais de R$ 1 bilhão em bens, entre imóveis e veículos.

Segundo os investigadores, o esquema funcionava sofisticadamente, envolvendo diferentes etapas da cadeia de combustíveis e afetando não somente motoristas, mas também empresas regulares do setor.

