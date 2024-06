Economia |Do R7, com informações do INSS

Pagamentos de junho para aposentados e pensionistas do INSS começam nesta segunda Atualmente, o instituto paga 39,9 milhões de benefícios; depósitos são feitos de acordo com o dígito final do NIS

Calendário segue número final do NIS (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) inicia nesta segunda-feira (24) o pagamento de junho para aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo, ou seja, R$ 1.412 (veja o calendário completo abaixo). Neste primeiro dia, beneficiários com o NIS (Número de Identificação Social) com o final 1, além daqueles que residem no Rio Grande do Sul e foram atingidos pelas enchentes. Os depósitos acontecem até dia 5 de julho. Atualmente, o INSS paga 39,9 milhões de benefícios.

Para consultar o NIS, o aposentado ou pensionista deve levar em consideração número final do cartão de pagamento do benefício, desconsiderando o dígito verificador que fica depois do traço. Os valores para o grupo que recebe até R$ 1.412 serão creditados até 5 de julho.

Confira o calendário completo

24 de junho - Final do NIS 1

25 de junho - Final do NIS 2

26 de junho - Final do NIS 3

27 de junho - Final do NIS 4

28 de junho - Final do NIS 5

1º de julho - Final do NIS 6

02 de julho - Final do NIS 7

03 de julho - Final do NIS 8

04 de julho - Final do NIS 9

05 de julho - Final do NIS 0

Acima de um salário mínimo

Já para quem recebe valores superiores a um salário mínimo, o calendário de pagamentos se inicia no dia 1º de julho e termina o dia 5 do mesmo mês. Neste grupo os créditos também são feitos levando em conta o número final do benefício. Esses pagamentos são feitos a cada dois grupos, começando para quem tem dígito final 1 e 6.

Confira o calendário completo

1º de julho - Final do NIS 1 e 6

02 de julho - Final do NIS 2 e 7

03 de julho - Final do NIS 3 e 8

04 de julho - Final do NIS 4 e 9

05 de julho - Final do NIS 5 e 0

Como consultar

Os segurados podem consultar os valores no site “Meu INSS”. As autoridades alertam para páginas falsas que podem roubar dados dos beneficiários. Por isso, é recomendado sempre checar o site antes de inserir as informações.

ACESSE O SITE AQUI

Após fazer login na tela inicial, clique no serviço de “Extrato de Pagamento para ter acesso ao extrato e todos os detalhes sobre o pagamento do benefício. A consulta também pode ser feita pelo aplicativo “Meu INSS”, disponível para aparelhos com sistemas Android e iOS.

Caso a pessoa não tenha acesso à internet, basta ligar para a Central 135. Ao fazer a chamada, informe o número do CPF e confirme algumas informações cadastrais, para evitar fraudes. O atendimento está disponível de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.