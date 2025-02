Pagamentos do Bolsa Família 2025 começam nesta segunda; veja calendário Valores são liberados nos últimos dez dias úteis de cada mês, exceto em dezembro Economia|Do R7, em Brasília 20/01/2025 - 07h37 (Atualizado em 20/01/2025 - 10h28 ) twitter

Pagamentos do Bolsa Família 2025 começam nesta segunda Lyon Santos/MDS - Arquivo

Os pagamentos da primeira parcela do Bolsa Família 2025 têm início nesta segunda-feira (20) e seguem até o dia 31 de janeiro. As datas de recebimento variam conforme o último dígito do NIS (Número de Identificação Social), que pode ser consultado no cartão do programa.

Famílias com NIS final 1 serão as primeiras a receber, seguidas pelas com NIS final 2 no segundo dia do calendário, e assim sucessivamente até chegar às famílias com NIS final zero. Os valores são liberados nos últimos dez dias úteis de cada mês, exceto em dezembro, quando o calendário é antecipado para garantir que os pagamentos sejam feitos antes do Natal.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em 2025

Janeiro: 20/01 a 31/01

Fevereiro: 17/02 a 28/02

Março: 18/03 a 31/03

Abril: 15/04 a 30/04

Maio: 19/05 a 30/05

Junho: 16/06 a 30/06

Julho: 18/07 a 31/07

Agosto: 18/08 a 29/08

Setembro: 17/09 a 30/09

Outubro: 20/10 a 31/10

Novembro: 14/11 a 28/11

Dezembro: 10/12 a 23/12

Entenda o programa

Para participar do Bolsa Família, as famílias devem atender aos seguintes critérios:

Ter uma renda mensal de até R$ 218 por pessoa;

Estar inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com cadastro realizado nos postos de assistência social dos municípios.

O novo Bolsa Família, relançado em março de 2023, garante um valor mínimo de R$ 600 por família inscrita. Além disso, inclui benefícios complementares, como:

R$ 150 extras por criança de até 6 anos;

R$ 50 extras por criança de 7 a 18 anos incompletos;

R$ 50 por gestante.

O programa também amplia o alcance para garantir segurança alimentar e apoiar famílias em situação de vulnerabilidade, objetivando a redução da pobreza.

Para evitar perder o benefício, os inscritos devem manter os dados atualizados no CadÚnico e cumprir as condicionalidades, como frequência escolar de crianças e adolescentes e acompanhamento de saúde, incluindo vacinação.

Acesse o calendário e programe-se para receber o benefício. Mais informações podem ser obtidas nas unidades de assistência social ou nos canais oficiais do governo.