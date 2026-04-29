Pagar no crédito ou débito? Escolha errada compromete seu controle financeiro; entenda! Especialista apresenta “Matriz Shius”, critério visual que define qual meio de pagamento usar para finalmente ser amigo do seu dinheiro

Especialista apresenta “Matriz Shius” Reprodução/Fabio Shius

A maioria dos brasileiros toma uma decisão crítica várias vezes ao dia sem pensar: na hora de pagar, escolhem crédito, débito ou pix baseados apenas no hábito, no medo ou em um modismo. O que poucos percebem é que essa escolha automática pode ser o principal ralo da sua organização financeira.

O problema, segundo o Prof. Fabio Shius, não está na ferramenta em si, mas na falta de critério para usá-la de acordo com o seu momento atual. Usar o cartão de crédito para acumular milhas sem ter a disciplina necessária, por exemplo, é um dos erros que mais geram o agravamento de dívidas e a perda total de controle.

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A lógica por trás da escolha

Para resolver esse impasse, foi desenvolvida a Matriz Shius, um método simples e visual que separa o comportamento ideal para cada fase financeira. O objetivo é parar de usar a ferramenta errada e começar a agir com estratégia, entendendo que:

Disciplina não é perfeição: Ser disciplinado no “Método Shius” significa ter um sistema de registro e planejamento, evitando decisões por impulso.[Quebra da Disposição de Texto]

Ser disciplinado no “Método Shius” significa ter um sistema de registro e planejamento, evitando decisões por impulso.[Quebra da Disposição de Texto] O perigo do cartão no endividamento: Para quem está pagando juros não estratégicos, o cartão deixa de ser aliado e passa a ser um risco que prolonga o ciclo da dívida.[Quebra da Disposição de Texto]

Para quem está pagando juros não estratégicos, o cartão deixa de ser aliado e passa a ser um risco que prolonga o ciclo da dívida.[Quebra da Disposição de Texto] A “fricção” do dinheiro físico: Em casos de perda de controle, o uso provisório de cédulas e moedas é a única forma de fazer o cérebro perceber o impacto real do gasto.[Quebra da Disposição de Texto]

Em casos de perda de controle, o uso provisório de cédulas e moedas é a única forma de fazer o cérebro perceber o impacto real do gasto.[Quebra da Disposição de Texto] Crédito como ferramenta de ganho: O uso para milhas, pontos, e cashback, entre outras vantagens, só é validado quando há o compromisso inegociável de pagar o valor total da fatura no vencimento.[Quebra da Disposição de Texto]

O especialista alerta que a ausência de dívidas não é sinônimo de segurança. Sem organização, o uso do crédito apenas antecipa um consumo que o seu orçamento ainda não comporta.

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Quer descobrir em qual quadrante da Matriz Shius você se encontra e qual a melhor forma de pagar suas contas hoje? Assista:

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