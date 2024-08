Conheça uma forma competitiva e sustentável de negócio. Leia o texto e saiba mais O cooperativismo é um bom negócio para quem quer empreender, pois é competitivo, rentável e se destaca por colocar as pessoas em primeiro lugar Patrocinada 1|Do R7 26/08/2024 - 15h14 (Atualizado em 26/08/2024 - 16h25 ) ‌



Já sonhou em ser seu próprio chefe, mas não sabe por onde começar? Imagine um mundo onde empreender é mais acessível e menos solitário, onde você faz parte de uma comunidade que realmente apoia seu crescimento e onde o seu negócio pode ser tão competitivo como qualquer empresa do mercado. Isso existe e se chama cooperativismo!

Diferente dos modelos tradicionais, onde a competição e o lucro individual são as diretrizes, as cooperativas operam com base na ajuda mútua, na responsabilidade compartilhada e nos benefícios distribuídos entre todos os membros. Isso significa que ao invés de competir sozinho, você empreende coletivamente e colabora para o sucesso de todos. Ele está presente em todos os setores da economia brasileira.

É um modelo de negócio cada vez mais atual, inovador e feito por pessoas e para as pessoas. Um jeito de empreender colaborativo em que o cooperado é o dono do negócio, a gestão é democrática e o foco vai muito além do desenvolvimento econômico. E os resultados, conhecidos como sobras (é o famoso lucro), podem ser reinvestidos ou distribuídos entre eles. O bolso do empreendedor cooperado agradece!

Dessa maneira, pode-se reduzir custos de produção, criar melhores condições de competitividade nas vendas ou melhores oportunidades de financiamentos, entre outras vantagens.

Desenvolvimento sustentável

O cooperativismo é parceiro do empreendedor, melhora a qualidade de vida das pessoas, impulsiona o crescimento econômico, gera mais trabalho e renda e pode ajudar a sociedade a atingir o desenvolvimento sustentável por adotar valores como cooperação e solidariedade, reduzindo a pobreza e gerando bem-estar, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU).

Em 2023, a Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução declarando 2025 como o Ano Internacional das Cooperativas. A decisão foi unânime e reconheceu o papel do modelo de negócio no desenvolvimento econômico e social de várias comunidades, a inclusão de mulheres, pessoas com deficiência e povos indígenas, além da contribuição para erradicar a fome e a pobreza.

SomosCoop

O cooperativismo é vantajoso tanto para quem empreende como para quem compra, além de fazer a diferença de forma significativa nas comunidades, mantendo a economia aquecida de forma sustentável. Se tudo isso é importante para você, comprar produtos de cooperativas é um ótimo caminho! O carimbo SomosCoop te ajuda a identificar os produtos e serviços que são de cooperativas. Se tem esse carimbo, é coop. Procure por ele no mercado e nas comunicações das cooperativas e tenha a certeza de que vai comprar um item produzido com respeito ao meio ambiente e às pessoas, além de contribuir com a sua comunidade.

Sescoop/Divulgação

No Brasil, são mais de 4,6 mil cooperativas no agro, na saúde, nos serviços financeiros, na educação, na geração de energia, no transporte, no consumo, no turismo e em muitos outros segmentos. No total, essas organizações congregam mais de 23 milhões de cooperados e empregam mais de 550 mil pessoas, de acordo com dados do Anuário Coop 2024.

Quer empreender coletivamente e se tornar um cooperado? Procure a organização do Sistema OCB do seu estado para obter mais informações. Quer fazer parte desse movimento que transforma a vida das pessoas? Busque por produtos e serviços que tenham o carimbo SomosCoop.

