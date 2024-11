PIB do estado de São Paulo avança 3,3% em 2024 Número corresponde ao resultado acumulado entre janeiro e agosto deste ano; indústria e serviços cresceram Economia|Do R7, com informações da Agência SP 03/11/2024 - 20h53 (Atualizado em 03/11/2024 - 21h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

PIB do estado de São Paulo cresceu 3,3% no acumulado de janeiro a agosto de 2024 Paulo Pinto/Agência Brasil

O PIB (Produto Interno Bruto) do estado de São Paulo cresceu 3,3% no período entre janeiro e agosto de 2024, segundo dados da Fundação Seade. Os segmentos de indústria e serviços apresentaram crescimento de 3,1% no mesmo período.

Já no acumulado dos últimos 12 meses, em comparação aos 12 meses anteriores, o PIB paulista teve aumento de 2,2%. Enquanto isso, o mês de agosto deste ano apresentou avanço de 2,7%, em relação a agosto de 2023.

Frente aos resultados, o governador do estado, Tarcísio de Freitas, ressaltou as políticas adotadas pelo estado para movimentar a economia paulista.

“A força do PIB paulista em 2024 está diretamente influenciada pelas nossas políticas de incentivos fiscais, de geração de empregos e da oferta de linhas de créditos para empresas e pessoas. Persistiremos neste bom caminho para impulsionar a economia do estado ainda mais”, afirmou.

‌



SP na Direção Certa

O governo de São Paulo lançou, desde o primeiro semestre de 2024, o programa SP na Direção Certa, que reúne ações voltadas à modernização da máquina pública. As medidas visam dar maior eficiência aos gastos públicos, com redução de despesas e aumento de arrecadação, para aumentar também a capacidade de investimento do estado.

“Só no primeiro ano, cortamos 20% do cargos. Estamos cortando gastos de pessoal, extinguindo órgãos e entidades desnecessários, fechando empresas, renegociando dívidas”, disse o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a respeito do programa. Ele acrescentou, também, que a atual gestão já conseguiu R$ 420 bi em novos investimentos privados nos próximos anos, além de R$ 340 bi em parcerias de investimentos para todas as áreas de infraestrutura.

Outros méritos do programa, ainda segundo o governador, são a geração de postos de trabalhos formais, a redução da burocracia, e a digitalização do estado, além da aplicação da Lei de Liberdade Econômica, “com mais de 900 Cnaes dispensados de licenciamento”.