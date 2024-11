Caged: geração de emprego com carteira assinada cresce 21% em setembro no Brasil

O Brasil criou mais de 247 mil empregos com carteira assinada em setembro, um aumento de 6,58% em relação a agosto. O setor que mais abriu vagas foi o de serviços, com saldo de mais de 128 mil novas vagas no mês. No ano, o acumulado é de quase 2 milhões de novos postos de trabalho formais criados no país. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho.