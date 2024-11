Economia brasileira volta a subir após registrar queda em julho, indica ‘prévia do PIB’ do BC Índice registrou alta de 2,9% no acumulado do ano e de 2,5% nos últimos 12 meses; indicador antecipa resultado do PIB Economia|Clarissa Lemgruber, do R7, em Brasília 14/10/2024 - 09h09 (Atualizado em 14/10/2024 - 10h24 ) twitter

IBC-Br subiu 0,2% em agosto Valter Campanato/Agência Brasil

A economia brasileira subiu 0,2% em agosto, após registrar queda em julho, mostram dados do IBC-Br (Índice de Atividade Econômica) divulgados nesta segunda-feira (14), pelo Banco Central. No acumulado do ano, o índice teve alta de 2,9%. O indicador é conhecido por antecipar o resultado do PIB (Produto Interno Bruto) — a soma de todos os bens e produtos finais produzidos no país.

O resultado de agosto levou o IBC-Br aos 152 pontos na série dessazonalizada (livre de influências).

Na comparação com agosto de 2023, o IBC-Br teve alta de 3,1%, enquanto no acumulado em 12 meses a expansão foi de 2,5%. No consolidado do trimestre encerrado em agosto, o indicador encerrou com alta de 1,5%. Na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, o crescimento foi de 4%.

Os dados do IBC-Br são coletados de uma base similar à do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), órgão responsável pelo indicador oficial sobre o crescimento econômico.

IBC-Br e taxa de juros

O IBC-Br é uma forma de avaliar a evolução da atividade econômica do país e ajuda o BC a tomar decisões sobre a taxa básica de juros, a Selic, definida atualmente em 10,5% ao ano. O índice incorpora informações sobre o nível de atividade de setores da economia — indústria, comércio e serviços e agropecuária —, além do volume de impostos.

A Selic é o principal instrumento do BC para alcançar a meta de inflação. Quando o Copom (Comitê de Política Monetária) do BC aumenta a taxa básica de juros, a finalidade é conter a demanda aquecida, e isso causa reflexos nos preços porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. Desse modo, taxas mais altas ajudam a redução da inflação, mas também podem dificultar a expansão da economia.