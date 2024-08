PLOA: Previsão para alta do PIB é de 2,64% em 2025 No PLDO do próximo ano, enviado ao Congresso em abril e ainda não aprovado, a previsão era de 2 80% Economia|Do Estadão Conteúdo 30/08/2024 - 23h04 (Atualizado em 30/08/2024 - 23h09 ) ‌



PLOA foi apresentado nesta sexta Marcelo Casal Jr/ Agência Brasil - arquivo

O Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) de 2025, apresentado nesta sexta-feira, 30, no Congresso pelo Ministério do Planejamento e Orçamento, prevê que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no próximo ano será de 2,64%. No projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) do próximo ano, enviado ao Congresso em abril e ainda não aprovado, a previsão era de 2 80%. No último Relatório Focus, os economistas ouvidos semanalmente pelo Banco Central estimaram um crescimento de apenas 1,86% na economia no próximo ano.

A projeção da PLOA para a inflação medida pelo IPCA em 2025 é de 3,30%, ante 3,10% estimado no PLDO e 3,93% no Focus. O INPC - parâmetro usado para a correção do salário mínimo - para 2025 será de 3,5%. No PLDO, a estimativa era de 3,00%. Como o Broadcast já mostrou, o salário mínimo em 2025 será de R$ 1.509 00. Na proposta de diretrizes orçamentárias, a estimativa era de R$ 1.502,00. O valor representa um aumento total de 6,9% em relação ao salário mínimo de R$ 1.412,00 em vigor desde maio deste ano.

Já para o IGP-DI de 2025, a previsão é de 4,00% na proposta de Orçamento, mesmo patamar previsto no PLDO.

A estimativa da equipe econômica para a taxa de juros é de que a Selic termine o ano com média de 9,61%, ante 8,05% no PLDO. No Focus, a projeção de mercado é de que a taxa básica de juros, atualmente em 10,50%, encerre 2025 em 10,00%.

‌



O PLOA também traz a projeção de um câmbio médio de R$ 5,19 em 2025 - no PLDO, a projeção era de R$ 4,98. Para o preço médio do barril de petróleo no próximo ano, a previsão é de US$ 80,79, ante US$ 75,77 estimado em abril. Já a projeção para o crescimento da massa salarial nominal em 2025 é de 7,84%.

Em edição extra do Diário Oficial da União na noite desta sexta, publicada há pouco, o presidente da República informa o encaminhamento ao Congresso Nacional do texto do projeto de lei orçamentária anual de 2025. A edição não traz a íntegra do PL, só a mensagem sobre o envio.