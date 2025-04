Polícia Federal lança concurso com 192 vagas e salários de até R$ 11 mil; veja cronograma Inscrições começam na próxima terça e terminam em 21 de maio; provas serão realizadas em 29 de junho, e banca será o Cebraspe Economia|Do R7 26/04/2025 - 10h41 (Atualizado em 26/04/2025 - 10h47 ) twitter

Provas estão marcadas para 29 de junho Divulgação/PF - 23/04/2025

A Polícia Federal publicou nesta sexta-feira (25) o edital do novo concurso público da corporação. Ao todo, estão disponíveis 192 vagas, com salários iniciais que podem chegar a R$ 11 mil. O Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos) será a banca organizadora do certame. As vagas contemplam candidatos com formação de nível médio e superior.

As inscrições começam na próxima terça-feira (29) e terminam às 18h de 21 de maio.

Veja as vagas abaixo:

Agente administrativo: 100 vagas de nível médio com salário inicial de R$ 7.444,80;

100 vagas de nível médio com salário inicial de R$ 7.444,80; Assistente social: 13 vagas de nível superior com salário inicial de R$ 8.583,55;

13 vagas de nível superior com salário inicial de R$ 8.583,55; Contador: 9 vagas de nível superior com salário inicial de R$ 8.583,55;

9 vagas de nível superior com salário inicial de R$ 8.583,55; Enfermeiro: 3 vagas de nível superior com salário inicial de R$ 8.583,55;

3 vagas de nível superior com salário inicial de R$ 8.583,55; Médico: 35 vagas de nível superior — salário inicial varia entre R$ 7.444,80 e R$ 8.583,55, dependendo da especialidade;

35 vagas de nível superior — salário inicial varia entre R$ 7.444,80 e R$ 8.583,55, dependendo da especialidade; Psicólogo: 6 vagas de nível superior com salário inicial de R$ 8.583,55;

6 vagas de nível superior com salário inicial de R$ 8.583,55; Farmacêutico: 2 vagas de nível superior — salário não listado;

2 vagas de nível superior — salário não listado; Nutricionista: 1 vagas de nível superior com salário inicial de R$ 8.583,55;

1 vagas de nível superior com salário inicial de R$ 8.583,55; Estatístico: 4 vagas de nível superior com salário inicial de R$ 11.070,93;

4 vagas de nível superior com salário inicial de R$ 11.070,93; Administrador: 6 vagas de nível superior com salário inicial de R$ 8.583,55;

6 vagas de nível superior com salário inicial de R$ 8.583,55; Técnico em comunicação social: 3 vagas de nível superior com salário inicial de R$ 8.583,55;

3 vagas de nível superior com salário inicial de R$ 8.583,55; Técnico em assuntos educacionais: 10 vagas de nível superior com salário inicial de R$ 8.583,55;

As inscrições devem ser feitas pelo site oficial do Cebraspe. As taxas variam de acordo com o nível do cargo: R$ 110 para funções de nível superior e R$ 90 para cargos de nível médio.

Doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde e inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção da taxa.

As provas objetivas e a prova discursiva serão realizadas no dia 29 de junho em todas as capitais do país.

Cronograma

Inscrições: 29 de abril a 21 de maio

Solicitação para isenção da taxa de inscrição: 29 de abril a 5 de maio

Data limite de pagamento das inscrições: 23 de maio

Aplicação das provas: 29 de junho

