Concursos públicos com salário de até R$ 17 mil estão com inscrições abertas; veja onde Polícia Militar do Distrito Federal encerra a inscrição na quarta-feira ( 23), enquanto o certame do TRT-2 abre na quinta (24) Conta em Dia|Ana Vinhas 22/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/04/2025 - 02h00 )

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região terá concurso público MÁRCIO FERNANDES DE OLIVEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO - 02.06.2011

A segunda edição do CNPU (Concurso Público Nacional Unificado), que será realizado neste ano, terá o termo de referência para a escolha da banca lançado até o fim de abril. Segundo o Ministério de Gestão e Inovação, as provas devem ser realizada no segundo semestre de 2025 e homologação até junho de 2026.

Enquanto não há definição sobre as datas para concorrer a vagas no serviço público, outros concursos públicos estão com as inscrições abertas.

As oportunidades estão em várias regiões do país, como o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2), com sede em São Paulo, e a Polícia Militar do Distrito Federal.

Com salário até salário R$ 14.852,66, o certame do TRT-2 abre a inscrição na quinta-feira (24). Já o concurso para a PM do DF, que oferece salário de até R$ 17.034,85, está com inscrição aberta até a quarta-feira (23).

Outro destaque é o concurso para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que oferece salário de até R$ 17.743,05, com inscrição até quinta-feira (24).

Veja a seguir alguns dos concursos com inscrições abertas:

Polícia Militar do Distrito Federal

Vagas: 147

Cargo: oficial policial militar - 2º tenente

Salário: até R$ 17.034,85

Inscrições: até 23/04

Organizador do certame: Cebraspe

Edital: clique aqui

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Vagas: 63, para a capital, Adamantina, Andradina, Araçatuba, Araraquara, Araras, Fernandópolis e Itapeva

Cargo: auditor de controle externo e auditor de controle externo - administração; para formados em Administração de Empresas ou Pública, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Engenharia Civil ou Gestão de Políticas Públicas

Salário: R$ 17.743,05

Inscrições: até 24/04

Organizador do certame: Vunesp

Edital: clique aqui

Brigada Militar do Rio Grande do Sul

Vagas: 1.200

Cargos: soldado de primeira classe

Salário: de R$ 5.944,85

Inscrições: até 22/04

Organizador do certame: Fundatec

Edital: clique aqui

Fundação Universidade de Brasília (FUB)

Vagas: 273

Cargos: 19 cargos, entre administrador, arquiteto e urbanista, auditor, biólogo, contador e técnico em contabilidade

Salário: até R$ 4.967,04

Inscrições: até 30/04 às 18h (horário de Brasília)

Organizador do certame: Cebraspe

Edital: clique aqui

Banco do Estado do Rio Grande do Sul

Vagas: 100

Cargos: administração de bancos de dados, desenvolvimento de software, transformação digital, gestão de TI, tecnologia: segurança, infra e operação

Salário: até R$ 5.847,62

Inscrições: até 22/04 às 18h (horário oficial de Brasília)

Organizador do certame: Cebraspe

Edital: clique aqui

Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul (IGP-RS)

Vagas: 40

Cargo: papiloscopista

Salário: até R$ 8,9 mil

Inscrições: até 28/04 às 18h (horário oficial de Brasília)

Organizador do certame: Instituto AOCP

Edital: clique aqui

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2)

Cargos: analista, técnico judiciário, oficial de Justiça, avaliador federal, agente da Polícia Judicial

Salário: até R$ 14.852,66

Inscrições: de 24 de abril a 22 de maio de 2025

Organizador do certame: Fundação Carlos Chagas

Edital: clique aqui

