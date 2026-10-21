Por que as pessoas elogiam eventos caros, mesmo quando são ruins? Fabio Shius explica Descubra a armadilha psicológica que o impede de assumir prejuízos e o mantém refém de gastos absurdos

Especialista financeiro e professor Fabio Shius Reprodução/ Canal Fabio Shius

Já notou como quase ninguém reclama de cursos, palestras ou imersões caríssimas? A lógica dita que, se pagamos um valor elevado por um serviço que se revela fraco, a reação natural deveria ser exigir o dinheiro de volta. No entanto, o nosso cérebro tende a fazer exatamente o oposto: cria uma mentira para não ter de lidar com a dor e a frustração do erro.

O Prof. Fabio Shius revela que até ele já foi vítima dessa armadilha, tendo pago 15 mil reais por uma imersão de três dias que, no final, se revelou apenas “ok”. Durante o evento, observou dezenas de pessoas a fingirem que a experiência tinha sido absolutamente espetacular.

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O motivo? Simplesmente não queriam assumir perante os outros e perante si próprios que tinham atirado dinheiro ao lixo. Este tipo de autoengano mexe diretamente com o nosso ego e deixa-nos completamente cegos.

Seja na hora de vender uma ação financeira em queda, de justificar a compra de um aparelho eletrônico que não cumpre o que promete, ou de avaliar uma mentoria de milhares de reais, a dificuldade em admitir uma falha custa muito caro.

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O que vai descobrir ao explorar este tema:

O “luto financeiro”: Como a dor de aceitar uma perda trava o cérebro e nos faz manter negócios arrastados e prejudiciais.

Como a dor de aceitar uma perda trava o cérebro e nos faz manter negócios arrastados e prejudiciais. A armadilha da “falsa elite”: O motivo pelo qual tantas pessoas preferem sustentar uma mentira nas redes sociais a admitir publicamente que foram feitas de bobas.

O motivo pelo qual tantas pessoas preferem sustentar uma mentira nas redes sociais a admitir publicamente que foram feitas de bobas. Como “estancar a sangria”: O conceito crucial de “realizar o prejuízo”, que quebra o ciclo de auto engano ao exigir que tenha a coragem de admitir que fez um mau negócio.

O conceito crucial de “realizar o prejuízo”, que quebra o ciclo de auto engano ao exigir que tenha a coragem de admitir que fez um mau negócio. O filtro de proteção: A regra de ouro que deve usar antes de passar o cartão, especialmente quando se trata de produtos caros onde todos “só falam maravilhas”.

Quer aprender a blindar a sua mente contra esta armadilha psicológica e finalmente aprender a ser amigo do seu dinheiro? Assista ao vídeo abaixo com Fabio Shius.

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