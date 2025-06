Prévia da inflação desacelera em junho, mas preços da conta de luz têm alta, diz IBGE IPCA-15 registrou alta de 0,26% no sexto mês de 2025; indicador acumula alta de 5,27% nos últimos 12 meses e de 3,06% no ano Economia|Clarissa Lemgruber, do R7, em Brasília 26/06/2025 - 09h01 (Atualizado em 26/06/2025 - 09h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

IPCA-15 foi de 0,26% em junho Marcelo Camargo/Agência Brasil

A prévia da inflação, medida pelo IPCA-15 (Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15), desacelerou e marcou 0,26%, 0,10 ponto percentual abaixo da taxa registrada em maio (0,36%), informou o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta quinta-feira (26).

No ano, o IPCA-15 acumula alta de 3,06% e, em 12 meses, de 5,27%, abaixo dos 5,4% observados nos 12 meses imediatamente anteriores.

Esse índice se diferencia da inflação oficial, calculada pelo IPCA, pelo período de coleta das informações. Em junho de 2024, o IPCA-15 foi de 0,39%.

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete tiveram alta em junho. A maior variação e o maior impacto vieram de habitação (1,08%), seguido de vestuário com 0,51%.

‌



O grupo alimentação e bebidas, após nove meses consecutivos de alta, apresentou recuo de 0,02%, assim como educação. Os demais grupos oscilaram entre o 0,02% de comunicação e o 0,29% de saúde e cuidados pessoais.

Prévia da inflação oficial Luce Costa/Arte R7

Conta de luz em alta

No grupo habitação, destaca-se a energia elétrica residencial (3,29%), principal impacto individual no índice. Em junho, passou a vigorar a bandeira tarifária vermelha patamar 1, com a cobrança adicional de R$4,46 a cada 100kwh consumidos.

‌



Além disso, foram apropriados os seguintes reajustes tarifários:

7,36% em Belo Horizonte (6,82%), a partir de 28 de maio;

3,33% em Recife (4,58%), a partir de 29 de abril;

2,07% em Salvador (2,30%), a partir de 22 de abril;

e redução de 1,68% na tarifa em Fortaleza (3,53%), a partir de 22 de abril.

No grupo vestuário (0,51%), destacam-se as altas nas roupas femininas (0,66%) e nos calçados e acessórios (0,49%).

‌



O resultado do grupo saúde e cuidados pessoais (0,29%), neste mês, foi influenciado pelo plano de saúde (0,57%).

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Queda nos preços da alimentação no domicílio

No grupo alimentação e bebidas (-0,02%), a alimentação no domicílio recuou 0,24% em junho, ante o aumento de 0,3% em maio. Contribuíram para esse resultado as quedas do tomate (-7,24%), do ovo de galinha (-6,95%), do arroz (-3,44%) e das frutas (-2,47%).

No lado das altas, destacaram-se a cebola (9,54%) e o café moído (2,86%).

A alimentação fora do domicílio (0,55%) perdeu força em relação ao mês de maio (0,63%), em virtude da desaceleração do lanche (de 0,84% em maio para 0,32% em junho). Por outro lado, a refeição passou de 0,49% em maio para 0,6% em junho.

Combustíveis

Em junho, os combustíveis recuaram 0,69% (ante o aumento de 0,11% em maio), com quedas nos preços do óleo diesel (-1,74%), do etanol (-1,66%), da gasolina (-0,52%) e do gás veicular (-0,33%).

Resultado por região

Regionalmente, a maior variação foi registrada em Recife(0,66%), por conta das altas da energia elétrica residencial (4,58%) e da gasolina (3,44%). Já o menor resultado ocorreu em Porto Alegre (-0,1%), que apresentou queda nos preços do tomate(-10,04%) e da gasolina (-2,87%).

Para o cálculo do IPCA-15, os preços foram coletados no período de 16 de maio a 13 de junho de 2025 (referência) e comparados com aqueles vigentes de 15 de abril a 15 de maio de 2025 (base).

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp