Receita abre nesta quinta consulta ao 3º lote de restituição do Imposto de Renda Pagamento será realizado no dia 31 de julho, diretamente na conta bancária informada pelo contribuinte na declaração Economia|Do R7, em Brasília 24/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/07/2025 - 02h00 )

Receita abre nesta quinta consulta ao 3º lote de restituição LUIS LIMA JR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 09.01.2025

A Receita Federal libera nesta quinta-feira (24), a partir das 10h, a consulta ao terceiro lote de restituição do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) de 2025. O lote inclui também restituições residuais de exercícios anteriores.

Ao todo, mais de 7,2 milhões de contribuintes serão contemplados, totalizando um volume de crédito superior a R$ 10 bilhões.

O pagamento será realizado no dia 31 de julho, diretamente na conta bancária informada pelo contribuinte na declaração.

Segundo a Receita, R$ 557,7 milhões desse total estão destinados a contribuintes com prioridade legal, como idosos, pessoas com deficiência e professores.

Confira a distribuição entre os grupos prioritários:

15.988 contribuintes com mais de 80 anos;

83.575 com idade entre 60 e 79 anos;

11.298 pessoas com alguma deficiência física, mental ou moléstia grave;

35.315 contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério.

Além disso, cerca de 6,3 milhões de contribuintes que não se enquadram nas prioridades legais, mas que optaram pela declaração pré-preenchida ou indicaram Pix como forma de recebimento, também foram contemplados.

Outros 755.978 contribuintes fora desses critérios completam o grupo de restituições do terceiro lote.

Como fazer a consulta?

Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar:

O site da Receita Federal: www.gov.br/receitafederal

O portal e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte), usando a conta gov.br;

O aplicativo “Meu Imposto de Renda”, disponível para celulares e tablets (Android e iOS).

No portal, é possível consultar o extrato completo da declaração, verificar pendências e retificar a declaração, caso algum erro tenha sido identificado.

O que fazer se o pagamento não for realizado?

A restituição será creditada exclusivamente na conta informada na declaração, e a Receita alerta que o pagamento só será feito se a conta for de titularidade do contribuinte.

Caso o depósito não seja concluído por erro nos dados ou problema bancário, o valor ficará disponível para reagendamento por até um ano no Banco do Brasil.

O reagendamento pode ser feito:

Pelo portal do BB: www.bb.com.br

Pela Central de Atendimento:

4004-0001 (capitais)



0800-729-0001 (outras localidades)



0800-729-0088 (exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)

Para reagendar o crédito, é necessário informar o valor da restituição e o número do recibo da declaração.

Caso o contribuinte não resgate o valor no prazo de um ano, será necessário fazer uma nova solicitação por meio do e-CAC, acessando o menu “Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda” e clicando em “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.

