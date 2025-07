Isenção do Imposto de Renda para salários até R$ 5 mil avança no Congresso Proposta pode beneficiar até 10 milhões de pessoas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/07/2025 - 23h25 (Atualizado em 16/07/2025 - 23h25 ) twitter

Proposta de isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil passa por aprovação no Congresso

A proposta de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais foi aprovada na Comissão Especial do Congresso Nacional. A medida ainda precisa passar pelo plenário, mas já prevê que trabalhadores nessa faixa deixem de pagar R$ 4.356 por ano, beneficiando cerca de 10 milhões de pessoas.

Para rendimentos entre R$ 5 mil e R$ 7.350, haverá uma redução parcial do imposto. Inicialmente, o governo planejava isenção parcial para valores até R$ 7 mil, mas a ampliação pode beneficiar mais de 500 mil pessoas. Além disso, lucros e dividendos distribuídos até o final de 2025 não serão taxados, e a tributação sobre letras de crédito imobiliário e do agronegócio foi retirada do relatório.

O projeto prevê compensar a perda de arrecadação estimada em R$ 25 bilhões com a taxação de altas rendas, gerando arrecadação equivalente. Quem ganha mais de R$ 600 mil anuais terá uma tributação mínima crescente, podendo alcançar 10% para rendas acima de R$ 1,2 milhão. A expectativa é que a proposta seja aprovada pelo Congresso até o final do ano e entre em vigor em 2026.

