Restaurantes e bares voltam a apresentar queda nas vendas em setembro, diz associação Mesmo com a queda, setor segue confiante para o fim do ano, principalmente por conta do 13º salário e a temporada de festas Economia|Do R7, com informações da Abrasel 15/10/2024 - 12h05 (Atualizado em 15/10/2024 - 12h26 )

"Setor espera reaquecimento com festas de fim do ano Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo

A Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) divulgou que o volume de vendas do setor caiu 4% em setembro, em relação ao mês anterior. Segundo a associação, o índice reflete um “momento de oscilações no segmento, mas com potencial de recuperação nos próximos meses”. Entre os 24 estados, Maranhão e Piauí tiveram as quedas mais acentuadas, de 6,7% e 6,5%, respectivamente, enquanto Roraima foi o único a registrar crescimento, de 0,8%.

Mesmo com as quedas, o presidente da Abrasel, Paulo Solmucci, afirma que há boas expectativas para o fim do ano, principalmente por conta do 13º salário e a temporada de festas. “O pagamento do 13º salário, além das festas e férias de fim de ano, deve impulsionar o consumo. Estamos confiantes em uma recuperação gradativa, especialmente a partir de novembro, quando esses fatores começam a impactar as vendas de forma mais significativa”, afirma.

O levantamento também apresentou uma retração significativa nas regiões Sul e Sudeste, com destaque para o Rio Grande do Sul (-5,3%) e São Paulo (-3,9%).

“A economia brasileira vem apresentando bons números macroeconômicos, com taxa de desemprego em níveis historicamente baixos e uma relevante alta da massa salarial. Contudo, isso é contrastado por uma taxa de inadimplência ainda razoavelmente elevada, que tem se mostrado mais resiliente nos últimos meses, o que potencialmente explica a retração do consumo registrado”, comenta.

Números anuais

O índice anual também segue a tendência mensal, com uma queda de 4,5%. Apenas os estados de Alagoas, Rio Grande do Sul e Roraima registraram bom desempenho, com destaque para o crescimento de 7,9% registrado na região alagoana. Por outro lado, Maranhão e Piauí apresentaram os piores resultados, com quedas de −8,5% e −7,2%, respectivamente.