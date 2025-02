Argentinos enchem lojas da Havan em Santa Catarina

A rede de varejo Havan, do empresário Luciano Hang, registrou um fluxo intenso de clientes argentinos em suas lojas na Região Sul do Brasil, incluindo unidades principalmente em Capão da Canoa, no Estado gaúcho, e em Foz do Iguaçu, no Paraná. O fluxo incomum de turistas fez as vendas dispararem, dobrando o faturamento em algumas filiais.

