Banco Central: contas externas têm déficit de US$ 1,3 bilhão em abril O Brasil registrou um déficit de US$ 1,3 bilhão nas contas externas em abril. Em abril do ano passado, o saldo negativo foi de US$... Revista Oeste|Do R7 26/05/2025 - 21h55 (Atualizado em 26/05/2025 - 22h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gráfico que mostra as contas externas Revista Oeste - Economia

O Brasil registrou um déficit de US$ 1,3 bilhão nas contas externas em abril. Em abril do ano passado, o saldo negativo foi de US$ 1,7 bilhão. Em março deste ano, o déficit somou US$ 2,2 bilhões. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 26, no relatório “Estatísticas do Setor Externo” do Banco Central (BC).

Para mais detalhes sobre a situação das contas externas do Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia.

Leia Mais em Revista Oeste - Economia:

Apesar de pressão dos EUA, Brasil incorpora inteligência artificial da China

Governo estima até R$ 2 bilhões em reembolso a aposentados do INSS

Aumento do IOF: viagens já marcadas podem ficar mais caras