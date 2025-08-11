Logo R7.com
Boletim Focus: economistas diminuem previsão para o PIB do Brasil

As projeções para o crescimento econômico do Brasil sofreram ajuste para baixo, reflexo da recente imposição de tarifa de 50% pelos...

Revista Oeste|Do R7

Alta tarifas exportação Brasil Revista Oeste - Economia

As projeções para o crescimento econômico do Brasil sofreram ajuste para baixo, reflexo da recente imposição de tarifa de 50% pelos Estados Unidos sobre produtos nacionais. O boletim Focus, divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira, 11, mostra que analistas do mercado agora estimam alta de 2,21% para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2025

