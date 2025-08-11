Boletim Focus: economistas diminuem previsão para o PIB do Brasil As projeções para o crescimento econômico do Brasil sofreram ajuste para baixo, reflexo da recente imposição de tarifa de 50% pelos... Revista Oeste|Do R7 11/08/2025 - 14h40 (Atualizado em 11/08/2025 - 14h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Alta tarifas exportação Brasil Revista Oeste - Economia

As projeções para o crescimento econômico do Brasil sofreram ajuste para baixo, reflexo da recente imposição de tarifa de 50% pelos Estados Unidos sobre produtos nacionais. O boletim Focus, divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira, 11, mostra que analistas do mercado agora estimam alta de 2,21% para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2025

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e fique por dentro de todas as novidades sobre a economia brasileira!

Leia Mais em Revista Oeste - Economia:

Azul corta 53 rotas e encerra operações em 13 cidades do Brasil

Inflação na cidade de São Paulo cresce 0,29% no início de agosto

Infográfico: saiba mais sobre a lei que faz o Paraguai atrair empresas brasileiras