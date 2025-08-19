Bolsa cai e dólar sobe com escalada da tensão entre Brasil e EUA O mercado financeiro brasileiro registrou forte instabilidade nesta terça-feira, 19. A bolsa de valores e o dólar sofreram o impacto...

O mercado financeiro brasileiro registrou forte instabilidade nesta terça-feira, 19. A bolsa de valores e o dólar sofreram o impacto do aumento da tensão diplomática entre Brasil e Estados Unidos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia para entender todos os detalhes dessa situação impactante!

Leia Mais em Revista Oeste - Economia: