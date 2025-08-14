Casas Bahia registra prejuízo de R$ 555 milhões no 2º trimestre
O cenário financeiro da Casas Bahia foi marcado por um prejuízo líquido de R$ 555 milhões no segundo trimestre deste ano, revertendo...
O cenário financeiro da Casas Bahia foi marcado por um prejuízo líquido de R$ 555 milhões no segundo trimestre deste ano, revertendo o lucro de R$ 37 milhões registrado no mesmo intervalo em 2024.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia para entender todos os detalhes sobre os desafios enfrentados pela empresa.
