Casas Bahia registra prejuízo de R$ 555 milhões no 2º trimestre

Revista Oeste|Do R7

Casas Bahia - michael klein Revista Oeste - Economia

O cenário financeiro da Casas Bahia foi marcado por um prejuízo líquido de R$ 555 milhões no segundo trimestre deste ano, revertendo o lucro de R$ 37 milhões registrado no mesmo intervalo em 2024.

