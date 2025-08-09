CEO da Apple consegue mais tempo com Trump Tim Cook, CEO da Apple, conseguiu mais tempo para seguir fabricando iPhones fora dos Estados Unidos — mas não de graça. Na quarta-...

Tim Cook, CEO da Apple, conseguiu mais tempo para seguir fabricando iPhones fora dos Estados Unidos — mas não de graça. Na quarta-feira 6, o executivo prometeu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, um investimento extra de cerca de US$ 100 bilhões no país. O anúncio ocorreu após uma reunião entre os dois na Casa Branca.

