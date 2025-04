China promete reagir até o fim às tarifas impostas pelos EUA

Revista Oeste |Do R7

A China publicou nesta quarta-feira, 9, um documento que reafirma a sua posição diante do aumento das tarifas comerciais aplicado pelos Estados Unidos. O país acusou Washington D.C. de agir com intimidação econômica e garantiu que vai manter as medidas de retaliação.

