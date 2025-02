Economia indica desaceleração e mercado vê risco de recessão técnica

A série de indicadores fracos da economia divulgados recentemente, alguns abaixo das expectativas, revela sinais de desaceleração na atividade econômica, apontando para uma possível inflexão no ciclo de surpresas no crescimento do Brasil. A reportagem é do jornal O Estado de S.Paulo.

Para entender melhor os riscos e as previsões para a economia brasileira, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia.

Leia Mais em Revista Oeste - Economia: