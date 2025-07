Falência da Flybe marca novo abalo na aviação regional do Reino Unido O setor de aviação regional do Reino Unido ainda sente os impactos do duro golpe que atingiu há pouco mais de um ano a Flybe. A companhia...

Revista Oeste|Do R7 09/07/2025 - 17h38 (Atualizado em 09/07/2025 - 17h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share