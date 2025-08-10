Infográfico: saiba mais sobre a lei que faz o Paraguai atrair empresas brasileiras No intervalo de dez anos, de 2015 a 2025, o número de empresas brasileiras no Paraguai saltou de cerca de 40 para mais de 200. Avanço...

No intervalo de dez anos, de 2015 a 2025, o número de empresas brasileiras no Paraguai saltou de cerca de 40 para mais de 200. Avanço superior a 400%.

