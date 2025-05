Revista Oeste |Do R7

Mais de 70% dos brasileiros não conseguem pagar cesta básica ideal, mostra estudo O custo de uma cesta básica ideal, no Brasil, é de R$ 432 por pessoa, e mais de 70% da população não tem renda suficiente para pagar...

O custo de uma cesta básica ideal, no Brasil, é de R$ 432 por pessoa, e mais de 70% da população não tem renda suficiente para pagar. O dado foi divulgado pelo Instituto Pacto Contra a Fome, com base na edição mais recente do Boletim Mensal de Monitoramento da Inflação dos Alimentos.

Para entender melhor essa realidade alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia.

Leia Mais em Revista Oeste - Economia: