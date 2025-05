Revista Oeste |Do R7

Minas gigantes de ouro são descobertas na Argentina e no Chile A mineradora Vicuña, formada pela canadense Lundin Mining e pela australiana BHP, anunciou a descoberta de uma das maiores jazidas...

A mineradora Vicuña, formada pela canadense Lundin Mining e pela australiana BHP, anunciou a descoberta de uma das maiores jazidas do mundo, relata o La Nacion. As minas, dentro dos projetos Filo del Sol e Josemaría, localizadas na província de San Juan, Argentina, e na região de Atacama, no Chile, concentram 13 milhões de toneladas de cobre medido, além de grandes volumes de ouro e prata.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e fique por dentro de todas as novidades sobre essa descoberta impressionante!

Leia Mais em Revista Oeste - Economia: