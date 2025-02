Preço da gasolina aumenta quase 3%, e o do etanol tem alta de 4% em fevereiro A gasolina e o etanol tiveram aumento de preço em fevereiro, de acordo com dados do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL). A... Revista Oeste|Do R7 27/02/2025 - 15h08 (Atualizado em 27/02/2025 - 15h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Posto de combustível

A gasolina e o etanol tiveram aumento de preço em fevereiro, de acordo com dados do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL). A gasolina subiu 2,85%, alcançando o preço médio de R$ 6,49 por litro, enquanto o etanol registrou alta de 3,92%, com preço médio de R$ 4,51 por litro.

Para mais detalhes sobre esses aumentos e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia.

Leia Mais em Revista Oeste - Economia:

Petrobras despenca na bolsa depois de lucro cair 70%

MPF exige recall e indenização de R$ 2,5 bilhões por falhas de segurança no Chevrolet Onix

Contas externas do Brasil registram déficit de US$ 8,66 bilhões em janeiro