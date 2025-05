Rússia e outros 3 países reduzem embargo à carne de frango brasileira O cenário das exportações brasileiras de carne de frango mudou nesta quinta-feira, 22, quando Rússia, Belarus, Armênia e Quirguistão... Revista Oeste|Do R7 22/05/2025 - 18h36 (Atualizado em 22/05/2025 - 18h36 ) twitter

O cenário das exportações brasileiras de carne de frango mudou nesta quinta-feira, 22, quando Rússia, Belarus, Armênia e Quirguistão optaram por limitar o embargo à produção originária do Rio Grande do Sul. A decisão ocorre depois do registro de um caso de gripe aviária em uma granja comercial do Estado.

