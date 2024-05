Temporais destroem lavouras no RS: impacto no preço do arroz Estado é o maior produtor do cereal no BrasilLeia a matéria completa no nosso parceiro Economia: notícias e artigos - Revista OesteLeia...

Revista Oeste| 04/05/2024 - 14h32 (Atualizado em 04/05/2024 - 14h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share