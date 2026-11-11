Seu cérebro está sendo hackeado para você gastar mais! Fabio Shius explica Lojas e marcas usam táticas neurológicas para forçar gastos no piloto automático; saiba como controlar o impulso

Fabio Shius ensina como retomar o controle do seu dinheiro e parar de agir por impulso divulgação

Você já entrou em um shopping ou supermercado apenas para comprar o básico ou dar uma “olhadinha”, e acabou saindo cheio de sacolas? A culpa não é da sua falta de disciplina.

A verdade é que o ambiente comercial inteiro foi desenhado para contornar a sua razão e forçar você a gastar no piloto automático. O estresse diário, somado ao fato de que quase 90% das nossas decisões de compra ocorrem de forma subconsciente, transforma o consumo em uma armadilha perfeita.

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No livro Seja Amigo do Seu Dinheiro, o Prof. Fabio Shius alerta que usar o consumo como alívio imediato para o estresse é a receita para deixar o comércio raspar a sua conta bancária. As marcas sabem explorar a nossa necessidade de pertencimento e transformam o cansaço do trabalhador em lucro.

Confira alguns dos gatilhos utilizados pelas lojas para desligar o seu lado racional:

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A armadilha da imitação: Entenda como os neurônios-espelho fazem o seu cérebro liberar dopamina e antecipar o prazer de uma compra antes mesmo de você tocar no produto exposto na vitrine.

Entenda como os neurônios-espelho fazem o seu cérebro liberar dopamina e antecipar o prazer de uma compra antes mesmo de você tocar no produto exposto na vitrine. O culto das marcas: Descubra por que grandes corporações copiam rituais e pilares de religiões, fazendo com que o cérebro processe um logotipo da mesma forma que processa símbolos sagrados.

Descubra por que grandes corporações copiam rituais e pilares de religiões, fazendo com que o cérebro processe um logotipo da mesma forma que processa símbolos sagrados. O consumo como compensação: Veja como as lojas utilizam o seu esgotamento após uma semana dura de trabalho para gerar o gatilho perigoso do “eu trabalho muito, eu mereço”.

Veja como as lojas utilizam o seu esgotamento após uma semana dura de trabalho para gerar o gatilho perigoso do “eu trabalho muito, eu mereço”. A trava das 24 horas: Conheça a regra prática que quebra o encanto do neuromarketing ao transferir o foco do valor da parcela para o impacto do gasto total em um ano.

Quer entender a fundo como essas estratégias funcionam na prática e descobrir a pergunta final que você deve se fazer para devolver o comando do dinheiro para as suas mãos? Fabio Shius explica no vídeo abaixo. Assista!

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