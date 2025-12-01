Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Seu emprego vai ser substituído pela inteligência artificial? Especialistas explicam

Inteligência artificial tem gerado preocupação no mercado de trabalho do mundo inteiro

Economia|Johnny Negreiros, do R7*

  • Google News
Cientistas assinaram pedido de suspensão das pesquisas em IA por seis meses
Cientistas assinaram pedido de suspensão das pesquisas em IA por seis meses

O ChatGPT (inteligência artificial que conversa, informa e ajuda a escrever, pensar e criar) já impacta o mercado de trabalho, não só no Brasil. Notícias mostram que certas profissões utilizam a ferramenta no dia a dia. Porém, nesse contexto, surge a preocupação de que a inteligência artificial (IA) possa substituir e automatizar postos de trabalho.

ENTENDA AQUI O QUE É O CHATGPT


Os especialistas ouvidos pelo R7 foram unânimes ao afirmar que as profissões manuais com rotinas repetitivas serão substituídas. Um exemplo são os contadores e os auditores financeiros.

“A primeira que eu citaria seria auditoria, a função do auditor, que segue uma cartilha [de trabalho]”, disse Alexandre Trinhain, engenheiro especialista em propriedade intelectual.


Ele também afirma que os seguintes cargos serão substituídos pela inteligência artificial: o jornalista “corriqueiro, com baixo nível investigativo”, o matemático, o engenheiro que atua com dimensionamento de obras, o redator de patente e o tradutor.

O próprio ChatGPT tem “visão” semelhante. Isso porque, quando questionada, a ferramenta listou dez profissões com “trabalho repetitivo ou corriqueiro”, nas palavras do próprio robô, que serão substituídas pela IA. São elas:


• operadores de telemarketing e atendimento ao cliente;

• motoristas de caminhão e entregadores;


• caixas de supermercado e atendentes de lojas;

• escriturários e assistentes administrativos;

• advogados e outros profissionais jurídicos;

• contadores e auditores;

• analistas de dados e estatísticos;

• profissionais de marketing e publicidade;

• jornalistas e escritores; e

• profissionais de recursos humanos.

Por sua vez, Ricardo Kahn, consultor em inovação, tem ressalvas. Para ele, os postos citados pelo ChatGPT já foram relacionados no passado como cargos ameaçados pela tecnologia. Porém, eles continuam existindo.

Leia também

“A verdade é que a gente não sabe [quais profissões serão substituídas]. Eu diria que isso tudo é complexo. São coisas que parecem inteligentes para falar hoje, mas a realidade é que a gente não tem muita noção disso”, afirmou ele.

Vale lembrar que, em março, cientistas e Elon Musk assinaram pedido de suspensão das pesquisas em IA por seis meses. A ideia é dar tempo aos governos e à economia global para que se preparem para enfrentar as mudanças.

Como se prevenir

Dessa forma, uma dúvida que surge é como o empregado pode tentar se prevenir dessas alterações no mercado.

Os especialistas concordam que o trabalhador precisa sempre buscar estar atualizado. No entanto, lembram que não é possível competir com as máquinas.

“A primeira coisa a fazer é não tentar competir. Você não vai conseguir correr do lado de um carro, entende? O carro anda muito mais rápido que você, é impossível competir”, declarou Walmir Torrente, programador autodidata e presidente-executivo da Bit One.

Segundo ele, o colaborador precisa pensar em como usar o ChatGPT a seu favor. Ou seja, fazer algo que a ferramenta não é capaz, com o auxílio da IA. O especialista usa o exemplo do médico.

“Você chega e conta a ele o seu problema. E ele então pede exames a você. Essa parte básica da consulta está resolvida com a inteligência artificial, de uma forma geral. Aí o médico fala: ‘O que a IA não tem?’. Experiência. Experiência de vida, de olhar nos olhos das pessoas, de entender, porque às vezes o problema de saúde não é exato”, explicou Torrente.

De forma semelhante, Alexandre Trinhain diz que os trabalhadores precisam entender “as limitações do ChatGPT, o que ele não faz”.

[O empregado precisa] explorar esse diferencial que a ferramenta ainda não tem e estudar em cima dessa diferença.

(Alexandre Trinhain, engenheiro especialista em propriedade intelectual)

Porém, essa “diferença” tende a acabar, à medida que a IA vai se aprimorando. Por outro lado, isso faz com que o trabalhador possa saber antecipadamente o que o ChatGPT não é capaz de fazer.

Assim, de acordo com o especialista, o funcionário precisa tentar estar um nível à frente da ferramenta, daqui em diante.

* Estagiário do R7, sob supervisão de Ana Vinhas

De volta para o futuro? Inteligência artificial projeta carros do amanhã

Publicidade
Como será o amanhã? Para saber como vão ser os carros no futuro, a reportagem do R7 pediu para uma IA (inteligência artificial) projetar alguns modelos, com base em informações de bancos de dados disponíveis na internet, considerando as tecnologias desenvolvidas pelo homem até agora e sua possível evolução. Foi utilizada a DALL-E, produzida pela mesma empresa do ChatGPT, a OpenAI. Essa ferramenta, entretanto, em vez de textos, é especializada na criação de imagens. Veja os resultados nas próximas fotos
Com design bem diferente do apresentado pelos carros atuais, esse modelo tem mais semelhanças com os veículos de Speed Racer, comparação inevitável dessa criação da IA
Esse, por sua vez, tem algo como uma luz de LED traseira e um sistema de arrefecimento de temperatura dos motores. Será que só a aparência vai se aproximar dos carros de corrida, ou a potência também? 
E o que seria o acessório que aparece nesse outro carro? Pode ser uma espécie de arma? Estaria a IA prevendo um futuro mais violento?
As luzes azuis presentes nesse automóvel levam a crer que a ferramenta 'se inspirou' na franquia Tron para criar a imagem
O mesmo vale para esse carro, (ainda) fictício, que lembra muito as motos de Tron. Quem sabe não vai surgir um veículo híbrido entre moto e carro?
O filtro amarelo no para-brisa desse automóvel pode indicar a função de proteger a visão do motorista contra raios solares. Será que no futuro teremos mais problemas envolvendo os raios emitidos pela principal estrela que pode ser vista a partir do planeta Terra?
As portas com abertura peculiar chama a atenção. Talvez elas possam diminuir os custos dos veículos no futuro, eventualmente, ou contribuir para a melhoria da aerodinâmica
Mais alinhada com a realidade dos dias atuais, essa previsão da IA lembra as limunises, com algumas diferenças pontuais
Mais uma das imagens previstas pela ferramenta da OpenAI, essa mostra carros com design diferenciado e ventanas. Dá para imaginar que função elas teriam?
Aqui, as mudanças em relação aos modelos atuais são sutis. Entre elas, destacam-se, além de detalhes na carroceria, as cores verde-neon e rosa, pouco utilizadas nos carros de hoje
*Estagiário do R7, sob supervisão de Mariana Botta

1 / 12

Como será o amanhã? Para saber como vão ser os carros no futuro, a reportagem do R7 pediu para uma IA (inteligência artificial) projetar alguns modelos, com base em informações de bancos de dados disponíveis na internet, considerando as tecnologias desenvolvidas pelo homem até agora e sua possível evolução. Foi utilizada a DALL-E, produzida pela mesma empresa do ChatGPT, a OpenAI. Essa ferramenta, entretanto, em vez de textos, é especializada na criação de imagens. Veja os resultados nas próximas fotos
Com design bem diferente do apresentado pelos carros atuais, esse modelo tem mais semelhanças com os veículos de Speed Racer, comparação inevitável dessa criação da IA
Esse, por sua vez, tem algo como uma luz de LED traseira e um sistema de arrefecimento de temperatura dos motores. Será que só a aparência vai se aproximar dos carros de corrida, ou a potência também? 
E o que seria o acessório que aparece nesse outro carro? Pode ser uma espécie de arma? Estaria a IA prevendo um futuro mais violento?
As luzes azuis presentes nesse automóvel levam a crer que a ferramenta 'se inspirou' na franquia Tron para criar a imagem
O mesmo vale para esse carro, (ainda) fictício, que lembra muito as motos de Tron. Quem sabe não vai surgir um veículo híbrido entre moto e carro?
O filtro amarelo no para-brisa desse automóvel pode indicar a função de proteger a visão do motorista contra raios solares. Será que no futuro teremos mais problemas envolvendo os raios emitidos pela principal estrela que pode ser vista a partir do planeta Terra?
As portas com abertura peculiar chama a atenção. Talvez elas possam diminuir os custos dos veículos no futuro, eventualmente, ou contribuir para a melhoria da aerodinâmica
Mais alinhada com a realidade dos dias atuais, essa previsão da IA lembra as limunises, com algumas diferenças pontuais
Mais uma das imagens previstas pela ferramenta da OpenAI, essa mostra carros com design diferenciado e ventanas. Dá para imaginar que função elas teriam?
Aqui, as mudanças em relação aos modelos atuais são sutis. Entre elas, destacam-se, além de detalhes na carroceria, as cores verde-neon e rosa, pouco utilizadas nos carros de hoje
*Estagiário do R7, sob supervisão de Mariana Botta

Como será o amanhã? Para saber como vão ser os carros no futuro, a reportagem do R7 pediu para uma IA (inteligência artificial) projetar alguns modelos, com base em informações de bancos de dados disponíveis na internet, considerando as tecnologias des...

Como será o amanhã? Para saber como vão ser os carros no futuro, a reportagem do R7 pediu para uma IA (inteligência artificial) projetar alguns modelos, com base em informações de bancos de dados disponíveis na internet, considerando as tecnologias desenvolvidas pelo homem até agora e sua possível evolução. Foi utilizada a DALL-E, produzida pela mesma empresa do ChatGPT, a OpenAI. Essa ferramenta, entretanto, em vez de textos, é especializada na criação de imagens. Veja os resultados nas próximas fotos

Últimas


    Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.