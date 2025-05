Tira-dúvidas IR 2025: a pensão por morte também deixou de ser tributada? Neste ano, todo trabalhador que recebeu mais de R$ 33.888 em 2024 está obrigado a prestar contas com o Leão Economia|Do R7 07/05/2025 - 07h20 (Atualizado em 07/05/2025 - 07h20 ) twitter

Segundo o Fisco, somente a pensão alimentícia deixou de ser tributada Wilson Dias/Agência Brasil/Arquivo

O prazo para declarar o Imposto de Renda 2025 termina em 30 de maio. Neste ano, a obrigatoriedade se estende a quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 em 2024, um aumento em relação ao limite anterior de R$ 30.639,90. A Receita Federal estima receber cerca de 46 milhões de declarações até o fim do prazo.

Mesmo com a proposta do governo federal para isentar da tributação àqueles que ganham até R$ 5.000 por mês, a regra ainda não está em vigor.

Porém, a Receita Federal faz um alerta para os contribuintes sobre pensões e as devidas tributações. Ao contrário da pensão alimentícia, as demais, inclusive a pensão por morte, continuam sendo consideradas rendimentos tributáveis. Por isso, devem ser declaradas.

🦁 Imposto de Renda 2025

A expectativa é que a Receita Federal receba 46,2 milhões de declarações até 30 de maio, prazo final para a entrega do documento.

Segundo o órgão, a não apresentação da declaração pode gerar multas que variam de 1% a 20% sobre o imposto devido, com valor mínimo de R$ 165,74.

Arte do Imposto de Renda 2025 Arte/R7

“O valor da multa começa a ser contabilizado no primeiro dia seguinte ao da data limite de entrega e para de contar na data do envio da declaração ou, se não for entregue, na data do lançamento de ofício pela Receita Federal”, informou o órgão.

