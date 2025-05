‘Trava CPF’: conheça esse e outros serviços financeiros lançados pelo Banco Central Cidadãos poderão bloquear abertura de contas, receber valores automaticamente pelo Pix e acessar serviços com login único Economia|Do R7, em Brasília 28/05/2025 - 15h36 (Atualizado em 28/05/2025 - 16h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Izabela Correa, diretora do BC, informou que no início de dezembro, o 'trava CPF' deve entrar em funcionamento Raphael Ribeiro/ Banco Central - 26.05.2025

O Banco Central anunciou no início da semana uma série de novas ferramentas voltadas à cidadania financeira, com destaque para o lançamento de uma espécie de ‘trava CPF’ — um sistema que permitirá ao cidadão impedir a abertura de contas em seu nome sem autorização.

A novidade estará disponível em dezembro, na área logada do portal Meu BC, e tem como principal objetivo aumentar a proteção contra fraudes.

Ao ativar o mecanismo, o usuário poderá informar ao sistema financeiro nacional que não deseja a abertura de contas (corrente, poupança ou de pagamento) vinculadas ao seu CPF.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A medida é válida para todas as instituições bancárias e poderá ser desativada a qualquer momento.

‌



O serviço será gratuito, voluntário e reversível, ou seja, cabe ao próprio cidadão decidir ativar ou não o bloqueio.

“A funcionalidade será uma camada adicional de segurança para quem deseja ter controle total sobre o uso do próprio CPF”, afirmou Izabela Correa (na foto em destaque), diretora de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta do BC.

‌



Em fases futuras, a ferramenta será ampliada para permitir o bloqueio preventivo de outros produtos financeiros, como empréstimos e cartões, reforçando o controle individual sobre o uso da identidade no sistema financeiro.

Recebimento automático de valores esquecidos

Outra mudança anunciada é o SVR automático (Sistema Valores a Receber), disponível desde a terça-feira (27).

‌



Por meio dele, o cidadão poderá cadastrar uma chave Pix (do tipo CPF) e, sempre que houver algum valor disponível em instituições financeiras, o recurso será transferido automaticamente, sem a necessidade de consulta ou solicitação manual.

A função foi criada para simplificar o processo de resgate de valores esquecidos. Em 2024, o SVR recebeu 73 milhões de consultas, com 25 milhões indicando recursos a receber.

Portal Meu BC

O Banco Central também vai integrar todos os serviços no portal Meu BC, com acesso unificado por meio do login Gov.br.

Até o fim de junho, será possível acessar sistemas como Registrato, SVR, histórico de reclamações e respostas das instituições financeiras, tudo em uma mesma plataforma.

Outras inovações incluem o uso de inteligência artificial no atendimento do chatbot Din, que será ampliado até o fim do ano para responder a um número maior de dúvidas e serviços, e a reformulação da Calculadora do Cidadão, com visual modernizado e linguagem mais acessível.

Segundo o Banco Central, todas as novas ferramentas exigem ação do próprio cidadão para serem ativadas. Não haverá comunicação direta para adesão — os serviços estarão disponíveis exclusivamente na área logada do Meu BC.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp