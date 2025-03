Vendas no varejo caem em janeiro e engatam terceiro mês seguido sem crescimento Resultado é o pior para o mês desde 2022; no acumulado nos últimos 12 meses, índice foi a 4,7%, segundo Pesquisa Mensal de Comércio Economia|Clarissa Lemgruber, do R7, em Brasília 14/03/2025 - 09h01 (Atualizado em 14/03/2025 - 09h13 ) twitter

Comércio varejista tem o pior mês de janeiro desde 2022 Tânia Rêgo/Agência Brasil

O volume de vendas do comércio varejista recuou 0,1% em janeiro, em comparação com dezembro, quando caiu 0,3%. O resultado é o pior para o mês desde 2022. O acumulado nos últimos 12 meses foi a 4,7%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio, divulgada nesta sexta-feira (14) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Em relação a janeiro de 2024, o volume de vendas do varejo cresceu 3,1%, a 20ª taxa positiva nesta comparação. Já a média móvel trimestral variou -0,2%.

Com a variação de -0,1% em janeiro, o varejo nacional chegou a três meses seguidos sem crescimento, com uma sequência de três variações no campo negativo, mas muito próximas de zero. Com isso, o varejo se encontra 0,6% abaixo do patamar recorde da série do índice de base fixa com ajuste sazonal, atingido em outubro de 2024.

Segundo o IBGE, dois setores de grande peso no indicador mostraram variações negativas nessa comparação:

hiper e supermercados, produtos alimentícias, bebidas e fumo (-0,4%) e

artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, e de perfumaria (-3,4%).

*Em atualização