Você paga, mas não usa: descubra onde seu dinheiro pode estar sendo desperdiçado sem perceber Educador financeiro Fabio Shius e o especialista em milhas Felipe Souza mostram como a desorganização e o consumo emocional estão te sabotando

Fabio Shius e Felipe Souza mostram como a desorganização e o consumo emocional podem estar sabotando o seu dinheiro Reprodução/Canal Fabio Shius

Em pleno 2026, onde a inteligência financeira se tornou indispensável, a maioria dos brasileiros comete o mesmo erro: movimentar dinheiro suficiente para gerar excelentes benefícios, viagens e economia, mas perder tudo por pura falta de estratégia.

Para muitos, o acúmulo de milhas parece um mistério ou algo restrito a quem gasta muito no cartão de crédito. No entanto, a verdade é que o seu comportamento de consumo diário está deixando um verdadeiro “bando de dinheiro” na mesa sem que você perceba.

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O mito do “de graça” e o planejamento real

Durante o episódio, Felipe Souza foi categórico ao afirmar que viajar utilizando milhas é totalmente possível, mas a forma como muitos influenciadores comunicam isso cria uma ilusão. Sem planejamento prévio e dedicação, ninguém consegue um salto milagroso de resultados da noite para o dia.

O mercado de milhas mudou drasticamente, principalmente após os recentes tombos e calotes de grandes plataformas de comercialização do setor que deixaram milhares de clientes no prejuízo. Ficou evidente que as milhas nunca foram um “investimento” em si, mas sim um braço direto da sua organização financeira. Para ser genuinamente o “amigo do seu dinheiro”, o foco deve estar no consumo inteligente e não em ciladas promocionais.

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A armadilha do ego e os cartões black

Outro ponto cirúrgico abordado no podcast foi como a vaidade e o ego ditam as escolhas financeiras das pessoas quando o assunto é cartão de crédito.

Felipe compartilhou o caso real de um aluno que desembolsava entre R$ 8 mil e R$ 9 mil por ano em anuidades e clubes de fidelidade para manter quatro cartões Black de bancos diferentes. O motivo? O desejo de acessar salas VIP em aeroportos.

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O grande contra-senso revelado na ponta do lápis é que esse aluno viajava apenas duas vezes por ano. Ou seja, o valor pago nas tarifas anuais superava massivamente o custo se ele simplesmente pagasse pelo acesso avulso às salas.

O especialista alerta: as salas VIP deixaram de ser tão exclusivas assim e muitas vezes o consumidor tira um valor enorme do orçamento familiar apenas para sustentar um status ilusório.

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A matemática do Cashback: exemplo prático

Para provar como a falta de conhecimento custa caro, Felipe e Fabio utilizaram uma análise prática feita com o cartão Nubank Ultravioleta. Eles demonstraram como uma mesma quantia de cashback acumulada — no valor de R$ 1.820 — pode tomar rumos completamente diferentes dependendo da estratégia adotada:

A escolha comum: Converter o valor diretamente em 60 mil pontos no banco que, se transferidos em uma janela de bônus de 30%, virariam cerca de 78 mil milhas na companhia aérea.

Converter o valor diretamente em 60 mil pontos no banco que, se transferidos em uma janela de bônus de 30%, virariam cerca de 78 mil milhas na companhia aérea. A estratégia avançada: Resgatar o cashback em dinheiro e utilizá-lo estrategicamente para comprar milhas diretamente em promoções internas agressivas (como o milheiro a R$ 17,10), fazendo o montante saltar para mais de 106 mil milhas com o mesmo gasto inicial.

O que você vai descobrir no episódio:

A Pergunta Correta Para o Sucesso: Descubra por que focar em “qual o melhor cartão de crédito” é o início do erro e qual o questionamento exato que destrava as suas emissões de passagens.

Descubra por que focar em “qual o melhor cartão de crédito” é o início do erro e qual o questionamento exato que destrava as suas emissões de passagens. A Janela Ideal: Entenda a importância do planejamento e descubra qual é o período estratégico exato para garantir voos sem precisar gastar fortunas de última hora.

Entenda a importância do planejamento e descubra qual é o período estratégico exato para garantir voos sem precisar gastar fortunas de última hora. Tarifa Light vs. Tarifa Full: Saiba em quais cenários específicos (especialmente viajando com crianças) vale a pena pagar mais caro na passagem para proteger o seu bolso contra imprevistos de saúde e cancelamentos.

Saiba em quais cenários específicos (especialmente viajando com crianças) vale a pena pagar mais caro na passagem para proteger o seu bolso contra imprevistos de saúde e cancelamentos. A Matriz do Uso dos Cartões: Conheça o quadrante definitivo criado por Fabio Shius para identificar se o seu momento atual exige o uso de crédito, débito ou a volta imediata para a cédula de dinheiro físico para estancar o endividamento.

Quer parar de queimar oportunidades e aprender a dominar o fluxo do seu próprio dinheiro? Assista agora ao episódio completo no YouTube:

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