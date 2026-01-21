Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

‘Will Bank’ é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (21)

Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Economia|R7 Conteúdo e Marca

  • Google News
Foto: Divulgação Jornal de Brasília

“Will Bank” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (21). O BC (Banco Central) decretou, nesta quarta-feira (21), a liquidação extrajudicial da Will Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, instituição controlada pelo Banco Master.

A medida se deu em razão do “comprometimento da situação econômico-financeira” e da “insolvência” da instituição, segundo o BC.


O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 11h40 desta quarta (21). Confira:

A liquidação extrajudicial do Will Bank gerou interesse em pesquisas pelo banco no Google.

Oferecimento: Google Trends

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.