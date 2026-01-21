‘Will Bank’ é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (21)
Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma
“Will Bank” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (21). O BC (Banco Central) decretou, nesta quarta-feira (21), a liquidação extrajudicial da Will Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, instituição controlada pelo Banco Master.
A medida se deu em razão do “comprometimento da situação econômico-financeira” e da “insolvência” da instituição, segundo o BC.
O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 11h40 desta quarta (21). Confira:
