André Mendonça fala de IA, cidadania e trabalho em evento sobre o futuro da educação Ministro do STF debateu desafios da inteligência artificial na educação e defendeu participação da sociedade Educação|Do R7, em Brasília 15/04/2025 - 12h23 (Atualizado em 15/04/2025 - 12h23 )

Ministro André Mendonça, do STF, em evento da FGV Reprodução/Vídeo enviado pela FGV - 14.04.2025

André Mendonça, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal, participou do seminário “Políticas Públicas de Educação: de Capanema à Inteligência Artificial”, promovido pela FGV, no Rio de Janeiro. O evento reuniu lideranças dos setores público e privado para discutir a evolução das políticas educacionais no Brasil e os desafios impostos pelas novas tecnologias.

Mendonça refletiu sobre o artigo 205 da Constituição Federal, destacando a educação como direito de todos e dever do Estado e da família. Ele enfatizou o papel da educação na formação do caráter, na construção da cidadania e na preparação para o trabalho.

“A educação é um direito de todos, um dever do Estado e da família. Deve ser feita com a participação da sociedade. O primeiro processo é formar o caráter, o segundo formar cidadãos e em terceiro educar para preparar para o trabalho. Esse é o grande desafio para todos que querem um país melhor. A educação é o elemento que garante igualdade de oportunidades a todos”, afirmou o ministro em entrevista após o evento, realizado na segunda-feira (14).

Mendonça também abordou os riscos e oportunidades das novas tecnologias e da inteligência artificial na educação, mencionando o acesso a conteúdos inadequados como um dos desafios.

Fórum para renovar o setor

O seminário marcou o lançamento do Fórum de Educação e Políticas Públicas, iniciativa para renovar o setor da educação. O fórum visa promover o debate e a troca de ideias entre educadores, pesquisadores e autoridades da área.

Participaram do evento, além de Mendonça, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes; o secretário Municipal de Educação do Rio de Janeiro, Renan Ferreirinha; a secretária de Educação Básica do MEC, Katia Schweickardt; o presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, Maurício Carvalho; o secretário Municipal de Educação de São Paulo, Fernando Padula; e a presidente-executiva do Todos pela Educação, Priscila Cruz.

