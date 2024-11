Assista à correção da prova do primeiro dia do Enem 2024 Alunos tiveram 5h30 para responder questões de linguagens e de ciências humanas Educação|Kaic Ferreira, do R7 03/11/2024 - 19h00 (Atualizado em 03/11/2024 - 20h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Acompanhe ao vivo a correção do Aprova Total da prova do primeiro dia do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2024:

A prova teve início às 13h30 deste domingo (3), em todo o Brasil.

Mais de 4,3 milhões de pessoas realizaram o exame nas mais de 140 mil salas disponibilizadas, nos 1.753 municípios do país.

Neste primeiro dia, foram 90 questões de linguagens (língua portuguesa, literatura, artes, educação física, tecnologias da informação e comunicação e língua estrangeira — inglês ou espanhol) e de ciências humanas (história, geografia, filosofia e sociologia).

‌



Além disso, os alunos produziram uma redação com o tema ‘Desafios para a valorização da herança africana no Brasil’.

Os participantes tiveram 5h30 para concluir todas as questões, escrever o texto e preencher o gabarito.

No próximo domingo (10), os alunos retornam às salas para o segundo dia de prova, onde as questões serão de ciências da natureza (química, física e biologia) e matemática.