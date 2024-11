Enem 2024: alunos são autorizados a responder provas no primeiro dia do exame Portões foram abertos às 12h e fechados às 13h. Segundo dia de provas será no próximo domingo Educação|Do R7 03/11/2024 - 13h30 (Atualizado em 03/11/2024 - 13h30 ) twitter

Alunos são autorizados a responder as provas do Enem 2024 no primeiro dia José Cruz/Agência Brasil

Após o fechamento dos portões para o primeiro dia de provas do Enem 2024 (Exame Nacional do Ensino Médio), às 13h, os participarem foram autorizados a abrir as provas.

O Ministério da Educação informou que o tema da redação será divulgado às 14h. Depois, os alunos são autorizados a sair do local, sem o caderno de questões, a partir das 15h30. Se quiserem levar o caderno, precisam esperar até 18h. E o horário limite para este primeiro dia é 19h.

Neste primeiro dia, os concorrentes devem responder 45 questões de linguagens (Língua Portuguesa, Literatura, Artes, Educação Física, Tecnologias da Informação e Comunicação e Língua Estrangeira - inglês ou espanhol) e 45 questões de ciências humanas (História, Geografia Filosofia e Sociologia). Para completar, precisam fazer a redação.

Na semana que vem, o desafio tem 45 questões de ciências da natureza (Química, Física e Biologia) e 45 de Matemática.

‌



O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), que organiza o Enem, imprimiu 9 milhões de provas em 18 cadernos de prova diferentes. Mais de 300 mil colaboradores trabalharam na produção e organização do exame.

Eram esperados 4.325.960 concorrentes, em 140 mil salas e 10 mil locais de prova em 1.753 municípios distribuídos pelo país.

‌



Lula: “É sagrada essa prova que estão fazendo”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve na sede do Inep para conferir a operação da Sala de Monitoramento do Enem 2024. No local, profissionais verificam ocorrências em tempo real na execução do exame, como o acesso à Página do Participante e o funcionamento das salas de aula.

“É sagrada essa prova que estão fazendo”, afirmou Lula. Ele também saudou a dedicação dos inscritos aos estudos e defendeu o Enem como meio de acesso ao mercado de trabalho. “Para nós, quanto mais pessoas forem aprovadas, melhor.”

‌



Acompanharam Lula os ministros da Educação, Camilo Santana, das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e da Sáude, Nísia Trindade, além do ministro-substituto da Advocacia-Geral da União (AGU) Flávio José Roman, o presidente do Inep, Manuel Palacios, e a primeira-dama, Janja da Silva.

Com informações da Agência Estado