Enem 2024: portões são abertos em todo o país para o primeiro dia de prova Salas serão fechadas às 13h. Horário limite para o encerramento das provas do Enem 2024 está marcado para 19h Educação|Do R7 03/11/2024 - 12h02 (Atualizado em 03/11/2024 - 12h18 )

Portões são abertos para entrada de concorrentes do Enem 2024 Arquivo pessoal

Os primeiros concorrentes do Enem 2024 (Exame Nacional do Ensino Médio) começaram a entrar nos locais de prova, assim que os portões se abriram, às 12h. Segundo dados do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), 4.325.960 alunos foram inscritos.

Eles estão distribuídos em 140 mil salas e 10 mil locais de prova em 1.753 municípios do país.

Os portões serão fechados às 13h e as as provas podem começar a ser feitas a partir das 13h30. Os alunos são autorizados a sair do local, sem o caderno de questões, a partir das 15h30. Se quiserem levar o caderno, precisam esperar até 18h. E o horário limite para este primeiro dia é 19h.

Organização e provas do primeiro dia

O Inep, que organiza o Enem, imprimiu 9 milhões de provas em 18 cadernos de prova diferentes. Mais de 300 mil colaboradores trabalharam na produção e organização do exame.

‌



Neste domingo (3), as provas terão duração de 5h30, com uma redação e 90 questões de matérias múltipla escolha de linguagens (língua portuguesa, literatura, língua estrangeira — inglês ou espanhol, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação) e de ciências humanas (história, geografia, filosofia e sociologia).

No caso da redação, ela é baseada em um tema divulgado apenas no dia da prova. O texto precisa ser dissertativo-argumentativo e ter uma proposta de intervenção. Pode ter até 30 linhas e a nota máxima é de 1.000 pontos (a desobediência de alguns critérios pode fazer com que alunos zerem a nota).

‌



O que levar?

No dia da prova, é preciso levar um documento oficial de identificação com foto (impressos ou digitais), emitido por órgãos brasileiros, como a carteira de identidade, carteira de trabalho, o e-Título ou a CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Além disso, é obrigatório o uso de caneta esferográfica transparente com tinta de cor preta.

Devido ao tempo de prova, o Inep permite que o participante se alimente durante o exame, desde que os alimentos estejam em sacos ou vasilhas transparentes. Também é permitido levar garrafas d’água, que também precisa ser transparente e estar sem rótulo.

‌



O que não levar?

Durante a realização da prova, é proibido o uso de itens como:

Óculos de sol e artigos de chapelaria (boné, chapéu, viseira ou gorro);

Relógio;

Fones de ouvido;

Livros, manuais e anotações;

Lápis, borracha, régua, corretivo ou canetas de material não transparente; e

Calculadoras.

Antes de entrar na sala da prova, o candidato receberá um envelope para guardar todos os objetos proibidos. Celulares e outros dispositivos eletrônicos deverão estar desligados e dentro desse envelope. Tudo será inspecionado pelos fiscais de prova.

Quais são os horários da prova?

Os portões dos locais de prova do Enem serão abertos às 12h. A primeira prova terá duração de 5h30, e a segunda, 5h. Veja a seguir os principais horários:

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início da prova: 13h30

Horário para sair do local de prova mas sem o caderno de questões: a partir das 15h30

Horário para sair do local de prova com o caderno de questões: a partir das 18h

Término da prova do 1º dia: 19h

Término da prova do 2º dia: 18h30