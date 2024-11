Enem 2024: horários, documentos e orientações para a prova deste domingo Os portões abrem ao 12h e fecham pontualmente às 13h, conforme o horário de Brasília Educação|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 03/11/2024 - 09h16 (Atualizado em 03/11/2024 - 09h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Horários, documentos e orientações para a prova Divulgação/Agência Brasil - Arquivo

Neste domingo (3), acontece o primeiro dia de aplicação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024, com as provas de linguagens, ciências humanas e a redação. Cerca de 4,3 milhões de estudantes estão inscritos e buscam conquistar uma vaga no ensino superior através do exame.

No primeiro dia, os participantes enfrentaram 90 questões objetivas – sendo 45 de linguagens e 45 de ciências humanas – além da edição. O tempo disponível será de cinco horas e meia. Os portões abrem ao 12h e fecham pontualmente às 13h, conforme o horário de Brasília.

Já o segundo dia do exame acontece no próximo domingo (10) e será dedicado às provas de ciências da natureza e matemática, com 45 questões em cada caderno. O tempo de prova será de quatro horas e meia, encerrando o Enem 2024.

Documentos obrigatórios

Para realizar a prova, os candidatos deverão levar uma caneta esferográfica de tinta preta, feita em material transparente, além de um documento de identificação oficial com foto, como RG, CNH, passaporte ou carteira de trabalho emitida a partir de 1997. Boletins de ocorrência e comprovantes de solicitação de segunda via de documentos não serão aceitos. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) também recomenda, embora não exija, o cartão de confirmação de inscrição, que ajude o participante a localizar a sala e o endereço do local de prova.

‌



Após os procedimentos de identificação na sala de prova, qualquer candidato que precisar sair para ir ao banheiro antes das 13h (horário de Brasília) deverá realizar nova identificação ao retornar.

O que levar – e o que evitar – no dia da prova

Além dos itens obrigatórios, há outros recomendados. Os candidatos podem levar alimentos leves, como biscoitos, chocolates, barras de cereais, frutas, castanhas e sanduíches. Bebidas sem álcool, como água, suco ou iogurte, são permitidas; as garrafas de água e refrigerante devem ser transparentes e sem rótulo, enquanto outros alimentos e bebidas precisam estar lacrados.

‌



Alguns itens são permitidos, mas com restrições. Bolsas e mochilas são aceitas, mas devem ser colocadas embaixo da carteira e fechadas durante a prova, e os alimentos precisam ser retirados antes do início. Celulares e outros eletrônicos (como tablets, calculadoras e relógios inteligentes) podem ser levados, desde que sejam desligados e salvos no envelope porta-objetos lacados fornecidos no local de aplicação.

Os itens proibidos incluem bebidas alcoólicas, armas e acessórios que cobrem o rosto, como bonés, gorros, viseiras e chapéus. Qualquer dispositivo eletrônico conectado, mesmo dentro da mochila, pode resultar na eliminação do candidato.