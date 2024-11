Enem 2024: veja o gabarito extraoficial do primeiro dia de prova do exame Candidatos tiveram das 13h30 às 19h para responder a 90 questões de linguagens e ciências humanas e elaborar a redação Educação|Do R7 03/11/2024 - 19h33 (Atualizado em 03/11/2024 - 20h56 ) twitter

Candidatos tiveram de 13h30 às 19h para responder a 90 questões de linguagens e ciências humanas e elaborar a redação Marcelo Camargo/Agência Brasil

Foi realizado, na tarde deste domingo (3), o primeiro dia de prova do Enem 2024. Ao todo, mais de 4 milhões de candidatos em 1.753 municípios tiveram de responder às 90 questões de linguagens e ciências humanas, além de elaborar uma redação com o tema ‘Desafios para a valorização da herança africana no Brasil’.

Com o fim do exame, você pode conferir neste link o gabarito extraoficial do Enem 2024, feito pelo Aprova Total, que também realiza a correção da prova pelo YouTube.