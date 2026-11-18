“Gabarito oficial Enem 2026” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta-feira (18)
Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma
“Gabarito oficial Enem 2026” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta-feira (18). O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC), divulgou nesta quarta-feira o gabarito oficial das provas objetivas do Enem 2026, aplicadas nos dois domingos anteriores.
O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 06h30 desta quarta-feira (18). Confira: