Inscrições do Encceja 2024 são prorrogadas até 24 de maio para população do RS Medida foi tomada em virtude das enchentes no estado; nova data também vale para solicitação de atendimento especializado

Alto contraste

A+

A-

Prazo começa nesta segunda (Rovena Rosa/Agência Brasil)

O Ministério da Educação prorrogou as inscrições do Encceja 2024 (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) para as pessoas do Rio Grande do Sul . A medida foi tomada em virtude das enchentes que ocorrem no estado. O prazo começa nesta segunda-feira (13) e se estende até 24 de maio. As provas serão aplicadas em 25 de agosto em todos os estados e no Distrito Federal.

As novas datas valem também para as solicitações de atendimento especializado e tratamento por nome social. Segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) será oferecido a participantes com baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física, deficiência auditiva, surdez, deficiência intelectual (mental), surdocegueira, dislexia, déficit de atenção, transtorno do espectro autista e discalculia.

Podem ser contemplados, ainda, gestantes, lactantes, idosos e pessoas com outras condições específicas.

A pasta informou que os participantes que faltaram às provas da edição de 2023 e não justificaram a ausência ou que tiveram a justificativa reprovada deverão ressarcir o valor de R$ 40 ao instituto para confirmar a inscrição deste ano. O pagamento deve ser feito por meio de boleto, que será gerado no sistema de inscrição e poderá ser pago em qualquer banco ou casa lotérica.

Publicidade

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Encceja é realizado pelo Inep desde 2002 e possibilita a retomada da trajetória escolar. A participação é voluntária, gratuita e destinada a jovens e adultos que não concluíram seus estudos na idade apropriada. As provas avaliam competências, habilidades e saberes adquiridos no processo escolar ou extraescolar.

As secretarias de educação e os Institutos Federais utilizam os resultados como parâmetro para certificar os participantes em nível de conclusão do ensino fundamental e médio. O exame também estabelece uma referência nacional para a avaliação de jovens e adultos, tendo, assim, uma relevância multidimensional para a educação brasileira.

*Sob supervisão de Augusto Fernandes