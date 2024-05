Inscrições para o Encceja 2024 terminam nesta sexta-feira

Brasília |Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília

Prova é dividida em áreas de conhecimento (Divulgação/MEC)

As inscrições do Encceja 2024 (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) terminam nesta sexta-feira (10). O prazo também vale para as solicitações de atendimento especializado e tratamento por nome social . A prova será no dia 25 de agosto em todo o Brasil.

Os exames são divididos em quatro áreas do conhecimento: ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, linguagens, códigos e suas tecnologias e redação, ciências humanas e suas tecnologias. Os participantes devem optar por um dos blocos no ato da inscrição no Sistema Encceja .

O edital foi publicado em março pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). O Ministério da Educação informou que os participantes que faltaram às provas da edição de 2023 e não justificaram a ausência ou que tiveram a justificativa reprovada, deverão ressarcir o valor de R$ 40 ao instituto para confirmar a inscrição deste ano.

O pagamento deve ser feito por meio de boleto, que será gerado no sistema de inscrição e poderá ser pago em qualquer banco ou casa lotérica. O prazo para o ressarcimento termina em 15 de maio.

*Sob supervisão de Fausto Carneiro